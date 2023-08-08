وانتهت الأحد الماضي المهلة التي منحتها "إيكواس" لقادة الانقلاب في النيجر، وجاءت المهلة بعد أن زار وفد منها نيامي في محاولة للخروج من الأزمة، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي قادة المجموعة في قمة الخميس المقبل في العاصمة النيجيرية "أبوجا" لبحث خياراتهم إزاء الانقلاب.

ويرى خبير أن هناك أسبابا تدفع "إيكواس" ومن خلفها فرنسا للتدخل العسكري في النيجر، على الرغم من التحديات العسكرية التي تقف حائلا أمام الأمر.

ويقول رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور ديدي ولد السالك، لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية":

إن مجموعة "إيكواس" تواجه تحديات حقيقية لاعتبارات عديدة، فهناك خلافات داخلية بين دول المجموعة الـ15، فثم دول من داخل المجموعة تعارض التدخل العسكري.

نيجيريا أكبر دول المجموعة وأقدرها عسكريا والمرجح أن تتدخل ورئيسها يملك موقفا مضادا من الانقلابات والانقلاب في النيجر الدولة المجاورة لبلاده تحد كبير.

إن ترك الانقلاب في النيجر وشأنه سيجعل دول المنطقة تتساقط مثل قطع الدومينو واحدة تلو الأخرى، لأننا شاهدنا انقلابا في مالي ثم بوركينا وفاسو وإلى حد ما في تشاد ثم النيجر.