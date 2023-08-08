أصيب عدد من الأشخاص بجروح، إثر خروج قطار عن مساره في شرق السويد، وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.