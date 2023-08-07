بالتزامن مع ما تشهده النيجر من حالة عدم استقرار يترقب العالم بأسره ما قد تؤول إليه من نتائج، تعرضت بوركينا فاسو ومالي المجاورتين لهجمات إرهابية أسفرت عن قتلى ومصابين.