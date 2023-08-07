وقال الحسن، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المعلومات عن استقالة رئيس الجمهورية محمد بازوم أنباء مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

تأكيد المستشار السياسي، يأتى بعد تواصله مع الرئيس بازوم، لمعرفة حقيقة الإشاعات المنتشرة حول الاستقالة، ليعود ويؤكد نفيها بعد ذلك.

وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على تأكيد ثاني للنفي من سيدي حبيب الله، عضو لجنة الاتصال برئاسة الجمهورية في النيجر.

قرار إغلاق المجال الجوي

أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.

أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

شدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

انقضاء مهلة "إيكواس"