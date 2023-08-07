ويرى خبراء من روسيا والولايات المتحدة تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية" أن استعمال السلاح النووي مستبعدا حاليا، لكنهم اختلفوا في الأسباب التي تحول دون استخدام هذا السلاح.

ومع ذلك، فإن مجرد التلويح باستخدام السلاح النووي يثير القلق عالميا أو لدى بعض الدول على الأقل.

تصريحات يابانية

حث رئيس بلدية هيروشيما، كازومي ماتسوي، خلال الاحتفال بذكرى إلقاء القنبلة النووية على مدينته إبان الحرب العالمية الثانية عام 1945، العالم على التخلي عن الأسلحة النووية.

وصف مفهوم الردع النووي لدى قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بأنه، حماقة.

حضر الحفل، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الذي ندد بتلويح روسيا المستمر باستخدام سلاح الدمار الشامل.

فهل بات الطريق إلى عالم خال من الأسلحة النووية، أكثر صعوبة؟ وهل تٌقرع طبول حرب نووية من جديد؟

"اليابانيون نسوا تاريخهم"

وتقول المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في موسكو، إيلينا سوبونينا، لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية":

التصريحات اليابانية أدهشت المواطنين الروس، لأن المسؤولين اليابانيين اللذين قالاها لم يذكرا الولايات المتحدة، التي قصفت هيروشيما وناغازاكي في عام 1945.

لم تكن هناك مبررات تتيح للولايات المتحدة استخدام هذا السلاح ضد اليابان، لأنه كان من الواضح أن اليابان وألمانيا كانتا في طريقهما إلى الهزيمة.

انتقدت عدم الإتيان على ذكر أميركا، وكأن اليابانيين نسوا تاريخهم.

قالت إن اتهام روسيا غريب فهي لم تستخدم هذا السلاح، مؤكدة ثقتها بأن بلادها لن تستخدم هذا السلاح على أرض الواقع، إنما تهدد به كورقة ضغط ليس أكثر من ذلك.

العقيدة الروسية تلجأ إلى هذا النوع من الأسلحة في حال بروز خطر يهدد وجود روسيا.

كلام بوتين مجرد تهديد

أما مؤسس "JSOC" للتحليل الاستخباراتي في ولاية فلوريدا الأميركية، بريان بويد، فيقول لـ"غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية":