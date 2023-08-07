بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهداف مؤخرا سفنا روسية في البحر الأسود وعقب تلويح كييف بضرب موانئ تابعة لروسيا في المنطقة الاستراتيجية، أكدت موسكو أن لديها القدرات العسكرية والفنية التي تمكنها من القضاء على التهديدات الأمنية الأوكرانية.