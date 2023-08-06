وكان قد عقد السبت في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة وزير السعودية عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.

وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.

وجاءت استضافة هذا الاجتماع استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلتها السعودية لوضع حد للحرب الأوكرانية التي خلفت الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

هذا الاجتماع الذي استمر ليومين، جاء في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي ما تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي.

وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من نحو 40 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند في هذه المحادثات، التي تأمل كييف وحلفاؤها أن تؤدي إلى اتفاق على مبادئ أساسية لإنهاء حرب أوكرانيا سلميا.