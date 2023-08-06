وأضافت الحكومة في بيان أن التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعليق بلاده بعض برامج المساعدات المخصصة للنيجر.

وقال بلينكن في بيان إن "الحكومة الأميركية توقف مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك البرامج.

لكنه أضاف أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة سوف تستمر"، كما ستواصل الولايات المتحدة القيام بعمليات دبلوماسية وأمنية لحماية أفرادها هناك.