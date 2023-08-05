وشهد الخميس الماضي 3 أغسطس، عملية نوعية للتنظيم، بعد تدميره لقافلة إمداد عسكرية سيرتها مالي إلى جارتها النيجر بعد إعلان باماكو تضامنها العسكري مع جارتها نيامي بعد العملية الانقلابية التي شهدتها في 26 يوليو الماضي.

ويسيطر تنظيم الدولة، ويتحرك في مجال واسع اشتهر بـ"مثلث الموت" الواقع بين الدول الثلاث مالي وبوركينافاسو والنيجر، حيث يقارع منافسه القوي تنظيم النصرة التابع للقاعدة، والمعروف أيضا باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

وأضحى التنظيم حائلا بين الدول الثلاث التي قررت الخروج من العباءة الفرنسية، والتعاون فيما بينها، بعد أن صعب الحركة عبر حدودها، هو ومنافسه القاعدة رغم استعانة مالي بقوات فاغنر الروسية في تحركاتها، والتي أصبحت بدورها هدفا سائغا للتنظيمين.

مناطق السيطرة والأتباع

اتخذ داعش من منطقة "غورما" شمال شرقي مالي، مسرحا لعملياته، إضافة إلى سيطرته شبه الكاملة في "مينكا" القريبة من النيجر، ومعظم القرى التابعة لها، حيث يخوض عمليات كر وفر مع تنظيم القاعدة.

تراجعت مليشيات داعش من بوركينافاسو بعد هزائم متتالية تلقاها التنظيم على يد منافسه القاعدة، مما دفع به نحو مالي بكثافة، حيث يعيد حشد أتباعه في دول الساحل.

التنظيم أكثر قدرة وحركة من القاعدة في الحدود النيجرية بسبب تنوع أتباعه، وعرقياتهم لانحدارهم من دول المنطقة (مالي والنيجر وبوركينا وتوغو وغينيا ونيجيريا وتشاد). كما أنهم ينتمون لعرقيات أغلبها رعوية تعيش في نفس المجال الحدودي ويستتبعها التنظيم بالقوة ويتخذها مصدرا للتموين والاختباء.

تحديات النيجر