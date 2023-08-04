ويوضح عضو في الحزب الديمقراطي لموقع "سكاي نيوز عربية" مهدي عفيفي مغزى الفيديو اللافت الذي نشره بايدن، الخميس، وظهر فيه يحتسي القهوة، وعلاقته بالانتخابات، وأسباب تمسك الحزب بترشيح بايدن رغم الانتقادات.

وظهر بايدن في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وهو يحتسي قهوة في فنجان عليه صورته ومعها تاريخ 2024، ويقول: "أنا أحب القهوة غامقة".

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ويعلق عضو الحزب الديمقراطي بأن الفيديو يأتي ضمن الحملة الدعائية للانتخابات المقررة عام 2024، والكوب الذي ظهر في الفيديو ضمن شعارات تُستخدم في الانتخابات.

وفي تقدير عفيفي، فإن الفيديو يأتي إشارة لتصميم بايدن على خوض الانتخابات (التي سيخوضها وعمره 82 عاما، وهو من مواليد عام 1942) رغم تشكيك البعض في قدرته على ذلك نتيجة تقدمه في العمر.

كما أن الحزب الديمقراطي، متمسك بترشيح بايدن لفترة رئاسة ثانية، وفق عفيفي، ساردا أسباب ذلك:

تحسن الاقتصاد حسب ما يظهر من نتائج البورصة ومؤشرات الاقتصاد.

البطالة تنخفض لحد كبير، وبدرجة لم تحدث منذ حوالي 50 عاما.

ورغم ذلك، تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، عن تفهمها لمخاوف بعض الناخبين بشأن تقدم باين في العمر.

وخلال حضورها مؤتمر في واشنطن مايو الماضي، طرح تساؤل عن ذلك بعد تعثر بايدن خلال قمة مجموعة السبعة في اليابان، فأجابت المرشحة السابقة للحزب الديمقراطي للرئاسة: "إن عمره (بايدن) مشكلة، ولدى الشعب كل الحق لكي يقلقوا بشأنها".

لكنها في نفس الوقت، أعرب عن أملها في أن يبقى الرئيس الأميركي مركزا للغاية وقادرا على المنافسة في الانتخابات لأنها تعتقد أنه يمكن إعادة انتخابه.

ويعمل البيت الأبيض ما في وسعه لحماية بايدن من المواقف والأسئلة "المحرجة" المتصلة بعمره.

وفي الأسابيع الأخيرة، استعان المسؤولون في البيت الأبيض بسلم فيه درجات أقل لصعود الطائرة الرئاسية، لتقليص احتمالات تعثر بايدن.

ويعد بايدن أكبر مرشح في العمر يخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، فيما لا يبعد المرشح الأقوى أمامه، حتى الآن، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، كثيرا عنه في العمر، حيث سيبلغ في عام 2024 من العمر 78 عاما.