وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تتعاون مع المجتمع الدولي وقادة المنطقة، بما في ذلك مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس)، في الدعوة إلى عودة الرئيس المنتخب محمد بازوم وعائلته، واستعادة جميع وظائف الدولة للحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر.

وأضاف: "نثمّن القيادة القوية لقادة إيكواس في الدفاع عن النظام الدستوري في النيجر والإجراءات التي اتخذوها لاحترام إرادة الشعب النيجري، ونراقب الأحداث عن كثب ونتواصل بانتظام مع السفارة الأمريكية في نيامي".

تحذير "إيكواس"

واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.

وأمهلت "إيكواس"، المجلس العسكري في النيجر أسبوعا لإعادة السلطة إلى طبيعتها، محذرة من أنه إذا لم تتم إعادة بازوم فإنها ستتخذ "كل الإجراءات" لاستعادة النظام الدستوري الذي "قد يشمل استخدام القوة".

وقالت المجموعة إن الخيار العسكري في النيجر هو الحل الأخير "لكن يجب الاستعداد لهذا الاحتمال".

ومع ذلك حصل المجلس العسكري في النيجر على دعم قوي من السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، بالتضامن معه حال تنفيذ أي تدخل عسكري.

موقف واشنطن

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى موقف واشنطن من التدخل العسكري في النيجر، بعدد من النقاط، قائلًا: