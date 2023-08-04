وقال مصدر في في "إيكواس" لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن الوفد غادر النيجر، دون أن يلتقي عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد.

وأوضح المصدر أن "مبعوثي إيكواس غادروا" ليل الخميس الجمعة لم يلتقوا أيضا الرئيس المعزول محمد بازوم".

تحركات "إيكواس"