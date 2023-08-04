بدوره قال رئيس ليتوانيا إن عدد مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا ربما يزيد عن 4 آلاف، داعيا للتنسيق بين الدول المجاورة لاتخاذ خطوات مشتركة في أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، بما في ذلك إغلاق الحدود مع بيلاروسيا.

فكيف سيتطور هذا الملف في الأيام القادمة؟ وهل مخاوف الناتو مبررة؟

وفي هذا الإطار، قال مستشار مجلس الشيوخ البولندي للشؤون الخارجية مارسين زابوروفسكي لبرنامج "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية: