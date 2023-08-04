وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح اليوم الجمعة قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها رواد مواقع التواصل، ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

ويعد ميناء نوفوروسيسك واحدا من أكبر الموانئ على البحر الأسود.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وفي المقابل، ذكرت روسيا أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.