وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين القتلى مواطنين من الهند ودول إفريقية.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن جنسية الركاب ولا عن عدد الأجانب من بين الضحايا.

وذكر تقرير صادر عن الحماية المدنية بولاية ناياريت على ساحل المحيط الهادئ أن بين الضحايا "14 بالغا وثلاثة قصّر".

ونُقل المصابون الـ22 إلى مستشفى، في حين أنّ راكبا واحدا فقط لم يتعرّض لأذى.

تفاصيل الحادث المروع

• وقع الحادث حوالي الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش، بينما كانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى تيخوانا (شمال غرب) على الحدود مع الولايات المتحدة، وفق الحماية المدنية.

• سقطت الحافلة في واد بعمق 50 مترا.

• ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن سبب الحادثة نوم السائق من الإرهاق.

• تمثل المكسيك بلد عبور لآلاف المهاجرين في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

• يسافر العديد من المهاجرين سرا، مختبئين داخل شاحنات في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون في رحلتهم لسوء معاملة من المهربين.

• في يوليو، قضى ما لا يقل عن 29 شخصا عندما انحرفت حافلة ركاب عن طريق جبلي وسقطت في وادٍ في أواكساكا.

• في فبراير، قضى مهاجرون من فنزويلا وكولومبيا ودول من أميركا الوسطى في حادث تحطم حافلة بين ولايتي واهاكا (جنوب) وبويبلا (وسط) أسفر عن 17 قتيلا على الأقل.

• حوادث الطرق المميتة شائعة في المكسيك، وعادة ما تقع بسبب السرعة العالية أو تردي وضع المركبات أو إرهاق السائق.

• يعتمد كثير من الناس على الحافلات التي تديرها أحيانا شركات نقل صغيرة تخدم مناطق نائية بمركبات قديمة.