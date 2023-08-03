وتم القبض على بحار يبلغ من العمر 22 عاما على متن سفينة في سان دييغو، يوم الأربعاء، بتهمة التآمر لإرسال معلومات دفاع وطني إلى مسؤولين صينيين، وفقا لمسؤولين أميركيين لم يسمح لهم بمناقشة الأمر علنا فتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال المسؤولون إن بحارا آخر اعتقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلس ووجهت إليه تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني.

ولم يتضح ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.

ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق عندما اتصلت بها "الأسوشيتدبرس".

ومن المتوقع أن يعلن المسؤولون الفيدراليون عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر بسان دييغو في وقت لاحق اليوم.