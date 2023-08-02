وقالت الوزارة إن تهدئة "الوضع الصعب" في العلاقات الثنائية مع وارسو لا يمكن تحقيقه إلا في إطار الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل.

وأعدت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، بالاشتراك مع وزارة الخارجية، بيانات مفصلة وقدمتها إلى الجانب البولندي بشأن المراقبة الموضوعية لرحلات الطائرات في جمهورية بيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها:

تؤكد معطيات المراقبة الموضوعية عدم وجود أي أسباب للاتهامات بخرق حدود الدولة.

قامت طائرات الهليكوبتر التابعة لجمهورية بيلاروسيا برحلات على ارتفاع 150-200 متر، ولم يقترب مسار الرحلة أكثر من 1900 متر من حدود الدولة.

في نفس الوقت، في نفس اليوم، كانت طائرة هليكوبتر بولندية من طراز Mi-2 تحلق على بعد 200 متر من حدودنا ، وهو ما أكدته بيانات التحكم بالرادار.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمتطلبات اتفاقية تبادل المعلومات حول الوضع الجوي بالقرب من الحدود المشتركة للدولة ورحلات الطائرات العسكرية في المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا وجمهورية بولندا، الموقعة بين وزارة الدفاع عن جمهورية بيلاروسيا ووزارة الدفاع الوطني لجمهورية بولندا، تم إبلاغ الجانب البولندي على النحو الواجب عن رحلات طائرات الهليكوبتر المخطط لها.

في سياق الرحلات الجوية، تعاملت الإدارة العسكرية باستمرار مع ضابط الحركة الجوية للمجموعة القتالية المناوبة في مركز العمليات الجوية لقيادة مكون القوات الجوية بجمهورية بولندا، ولم نتلق أي مطالبات منه.

وقالت بولندا إن مروحيتين بيلاروسيتين خرقتا مجالها الجوي الثلاثاء، وأعلنت أنها ستعزز انتشارها العسكري عند حدودها الشرقية رداً على ذلك.