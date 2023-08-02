تحدثت وسائل إعلام أميركية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأميركي بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى.
وقالت الشرطة الأميركية تعليقا على الحادث:
- يقوم ضباطنا بالبحث في مباني مكاتب مجلس الشيوخ ردا على مكالمة 911 مقلقة.
- يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق، سنواصل التواصل مع الجمهور هنا.
- إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، فيجب على كل شخص بالداخل أن يحتمي في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار نشط محتمل.
- تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي تقارير مؤكدة عن إطلاق نار.
- إذا كنت في المنطقة، فاتبع إرشادات ضباطنا.
وجاء في رسالة داخلية عاجلة إلى العاملين في مبنى مجلس الشيوخ بسبب تهديد أمني:
- التحرك إلى داخل المكتب أو إلى أقرب مكتب.
- استخدام معدات الطوارئ والزوار.
- أغلق الأبواب الخارجية وابتعد عنها وعن النوافذ.
- إذا كنت في مكان عام، ابحث عن مكان للاختباء.
- التزم الهدوء وجعل الأجهزة الإلكترونية صامتة.