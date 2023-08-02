وقالت الشرطة الأميركية تعليقا على الحادث:

يقوم ضباطنا بالبحث في مباني مكاتب مجلس الشيوخ ردا على مكالمة 911 مقلقة.

يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق، سنواصل التواصل مع الجمهور هنا.

إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، فيجب على كل شخص بالداخل أن يحتمي في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار نشط محتمل.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي تقارير مؤكدة عن إطلاق نار.

إذا كنت في المنطقة، فاتبع إرشادات ضباطنا.

وجاء في رسالة داخلية عاجلة إلى العاملين في مبنى مجلس الشيوخ بسبب تهديد أمني: