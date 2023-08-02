قطع الكهرباء

ذكر مصدر قريب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر لوكالة "فرانس برس" أن نيجيريا فصلت منذ الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر".

تعتمد النيجر في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70 بالمئة.

ذكرت تقارير إخبارية أن بعض المدن في النيجر بدأت تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.

تصل خدمة الكهرباء في مدن عدة من النيجر بما فيها العاصمة نيامي لمدة ساعة مقابل قطعها 5 ساعات.

فرضت هيئات ودول عقوبات دولية على نيامي بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم قبل أسبوع.

عقوبات إيكواس

كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقدت، الأحد الماضي، قمة طارئة في نيجيريا، أعلنت فيها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.