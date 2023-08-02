مكالمة بوتين وأردوغان

أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، طالبه فيها بدعم تصدير الحبوب الروسية.

أبقى بوتين على تجميد اتفاق الحبوب، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

قال الكرملين في بيان: "تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في اتفاق الحبوب، يفقد تمديده الإضافي أي معنى"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

أضاف أن روسيا مستعدة للعودة إلى الاتفاق "بمجرد وفاء الغرب فعليا بجميع الالتزامات تجاه روسيا" المدرجة في الاتفاق.

ارتفاع أسعار الحبوب عالميا

وسمح الاتفاق الذي أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي، متهمة الغرب بعرقلة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

ويهدف الاتفاق إلى تخفيف أزمة غذاء عالمية، وارتفعت أسعار الحبوب منذ انسحاب موسكو من الاتفاق في 17 يوليو الماضي.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة الحبوب.

وتم تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ولا تشمل العقوبات الغربية صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام عمليات الشحن.

زيارة بوتين