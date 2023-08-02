اعتبر خبير في الأمن الدولي أن التصريحات السويدية الأخيرة بشأن دراسة الحد من حرق الكتب المقدسة محاولة لحل الأزمة التي لحقت في البلاد، عقب الحرق المتكرر لنسخ من المصحف الشريف، دون أن يمتد الأمر إلى تعديل القانون خاصة أن الحزب الأكبر في الائتلاف معروف بمواقفه اليمينية.