ماذا قالت وزارة الخارجية الأميركية؟

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الدعوة وجهت خلال اجتماع عقد الإثنين بين مسؤولين أميركيين وصينيين رفيعي المستوى، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت الدعوة قد وجّهت لتشين غانغ، سلف وانغ يي في المنصب والذي أقيل بشكل غامض بعد سبعة أشهر فقط على توليه حقيبة الخارجية، ما أثار تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

ولم يكشف ميلر ما إذا قبلت الصين الدعوة، لكنه قال إنها "رحلة نتوقع حدوثها".

وقال إن أي موعد لم يحدد بعد.

ومن الاحتمالات الواردة عقد اللقاء على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في منتصف سبتمبر.

جهود لإبقاء الحوار

وسبق أن التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وانغ في جاكرتا في منتصف يوليو على هامش محادثات لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وأيضا خلال زيارته بكين في يونيو.

وبعدها، زار عدد من المسؤولين الأميركيين العاصمة الصينية، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين والمبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

وتصاعدت التوترات بين بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة على خلفية ملف تايوان، وموقف الصين التي تعتبر أن غالبية بحر الصين الجنوبي يقع ضمن سيادتها، والتنافس على توسيع النفوذ في جنوب المحيط الهادئ.

لكن البلدين يبذلان جهودا لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بعد انقطاع استمر أشهرا.

وتجنّبت واشنطن اتهام الصين رسميا بتدبير هجمات سيبرانية استهدفت إدارات حكومية أميركية، بما في ذلك وزارة الخارجية.