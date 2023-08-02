شنت روسيا هجوما بطائرات مسيّرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.