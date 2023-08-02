شنت روسيا هجوما بطائرات مسيّرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.
الهجوم الأحدث
- استهدف أحدث هجوم روسي مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وفقما نقلت وكالة "فرانس برس" عن حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة، الأربعاء.
- قال الحاكم أوليغ كيِبر إن الهجوم الروسي بالطائرات المسيّرة دمر بعضا من البنية التحتية في الميناء.
- أضاف أنه نتيجة للهجوم، اندلعت النيران في منشآت الميناء وبنية تحتية صناعية في المنطقة، كما تضرر مصعد من جراء القصف الروسي.
- لفت إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى المكان، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات من جراء الهجوم.
مسيّرات على كييف
- كانت روسيا شنت قبل ذلك هجوما على العاصمة كييف بالطائرات المسيّرة، قال مسؤولون في أوكرانيا إنه جرى إحباطه.
- قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية، فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.
- وذكر كليتشكو عبر تطبيق "تلغرام" أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني.
- أكد كليتشكو أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.
- من جانبه، قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.
- ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.
- ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الأوكرانية للمسيرات الروسية.
استهداف موسكو المتكرر
- هاجمت طائرة مسيّرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو، الثلاثاء.
- كان هذا البرج قد تعرض لهجوم مماثل قبل أيام.
- كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام، الثلاثاء: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو".
- تابع: "إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".
- وجرى إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
- ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.
- ويعد هجوم الثلاثاء الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.
تلميح بالمسؤولية
- وبعد هجمات مسيّرات على موسكو الأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب تصل الى روسيا و"مراكزها الرمزية".
- وقال: "تدريجيا، الحرب تعود الى أرض روسيا، (وتستهدف) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه".
- ونادرا ما يتبنى المسؤولون في أوكرانيا هجمات داخل روسيا.