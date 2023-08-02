وصنّفت الحملة الاتهامات الجديدة الموجهة ضد ترامب ضمن محاولات الرئيس جو بايدن للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

ما هي أبرز النقاط التي وردت في بيان حملة ترامب ردا على الاتهامات الجديدة الموجهة إليه؟

• محاولة مثيرة للشفقة من جانب عائلة بايدن ووزارة العدل للتدخل في انتخابات 2024.

• ترامب هو المرشح الأوفر حظا بلا منازع للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.

• وصفت لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد" سياسي يذكر بألمانيا النازية.

• التزم الرئيس ترامب بالقانون والدستور دائما، بمشورة العديد من المحامين البارزين.

• ستفشل عمليات مطاردة الساحرات هذه وسيعاد انتخاب الرئيس ترامب للبيت الأبيض حتى يتمكن من إنقاذ بلادنا من سوء المعاملة وعدم الكفاءة والفساد الذي يسري في عروق بلادنا بمستويات لم نشهدها من قبل.

• قبل ثلاث سنوات كانت لدينا حدود قوية، واستقلال في مجال الطاقة، وتضخم أقل، واقتصاد عظيم.

• اليوم نحن أمة في حالة انحدار.

• الرئيس ترامب لن يحبطه الاستهداف السياسي المشين.

وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه ترامب حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

ماذا جاء في لائحة الاتهام؟