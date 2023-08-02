تفاصيل الحادث

ذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أن:

• طائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة.

• شخصان كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.

من جانبه، قال أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو المسؤول بالهيئة إن:

• الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاغوس.

• أوسانينتولو أضاف أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وقال مكتب الحوادث في نيجيريا إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00بتوقيت غرينتش).