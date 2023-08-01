وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، تسجيلات مصورة تظهر اعتداء عشرات الأشخاص على شاب يمني تدخل لإنقاذ شقيقه البالغ من العمر 15 عاما في مجمع كريستال شهير السكني بمنطقة إسنيورت في إسطنبول.

ومن جهتها كشفت السفارة اليمنية في أنقرة في بيان، أن الشجار كان بين أطفال لعائلتين، يمنية وتركية، تطور إلى اعتداء من مجموعة تركية أخرى على العائلة اليمنية.

وزار السفير اليمني لدى تركيا عائلة الطفل المتضرر واطمأن على حالته الصحية، والتقى أفراد عائلته.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الاعتداء كان "عنصري النزعة"، وأن الطفل كانت حالته حرجة.