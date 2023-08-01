ماذا حصل؟

وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلا، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

20 ضحية

وقالت هذه الهيئة في ساعة متأخرة الثلاثاء إنه تم انتشال 20 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

مقطع الفيديو

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

ويعد الطريق السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

ليس الحادث الاول

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء عن "حزنه" وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند.

في أكتوبر من العام الماضي، قتل 130 شخصا في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه.

وفي العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في كالكوتا إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.