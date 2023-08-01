وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن الشرطة أبلغت بـ"الجسم الغامض" في وقت سابق من شهر يوليو المنصرم، من قبل السكان المحليين، وذلك بالقرب من خليج جورين.

وأشارت إلى أن الناس تحدثوا عن نظريات مختلفة بشأن الأسطوانة ذات اللون النحاسي، فمنهم من اعتبرها من حطام طائرة تجارية، ومنهم من قال إن الأمر يتعلق بجزء انفصل عن "جسم كبير" أو بغلاف محرك صاروخي صلب.

والأسطوانة يبلغ ارتفاعها حوالي 2.5 متر وهي مصنوعة جزئيا من مادة منسوجة ذهبية اللون.

حسم الجدل

يوم أمس الإثنين، أنهت وكالة الفضاء الأسترالية الجدل وكشفت ماهية الأسطوانة العملاقة.