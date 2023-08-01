ماذا جاء في الرسالة؟

نقلت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية محتوى رسالة من السفارة الفرنسية في النيجر للرعايا الفرنسيين هناك: "في مواجهة تدهور الوضع الأمني ​​في النيجر، وللاستفادة من الهدوء النسبي في نيامي، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي من نيامي".

وأضافت أن الإجلاء سيتم "في القريب العاجل وفي فترة زمنية قصيرة جدا".

وأشارت إلى أن "عملية الإجلاء (...) موضع تنسيق مع القوات في النيجر".

ويتراوح عدد الفرنسيين المقيمين في النيجر بين 500 و600 شخص.

وفي وقت لاحق، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "عمليات إجلاء الرعايا من النيجر تبدأ اليوم"، مضيفة "فرنسا تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر".

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