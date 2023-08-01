ويغطي يورانيوم النيجر 35 في المئة من الاحتياجات الفرنسية، ويساعد محطاتها النووية على توليد 70 في المئة من الكهرباء.

ولذلك تجد فرنسا نفسها في مأزق، فانقلاب النيجر سينعكس عليها سلبيا بشكل مباشر خاصة أنها اتخذت قرارا استراتيجيا بتوسيع محطاتها النووية، مما يعني أن طلبها على اليورانيوم سيكون أعلى الآن مما كان عليه في السنوات السابقة، وذلك لتشغيل مفاعلاتها النووية البالغة 65 مفاعلا.

في ظل هذا التصعيد من نيامي، هل ستُقْدِم فرنسا على اللجوء إلى عمل عسكري لحماية مصالحها في هذا البلد؟ وهل نحن أمام نهاية الوجود الفرنسي والغربي في النيجر في ظل القرارات الصادرة عن المجلس العسكري لقادة الانقلاب؟

من باريس، يقول الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور جان بيار ميلالي، في حديثه لبرنامج "رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

قضية اليورانيوم بين فرنسا والنيجر ليست بهذه الدرجة من البساطة.

حاولت فرنسا قدر الإمكان تنويع مصادرها في اليورانيوم.

يمكن لفرنسا بسهولة أن تغيّر هذه الاستيرادات النيجرية بغيرها من البلدان.

العسكريون النيجريون اتخذوا هذا القرار، وسيكون عليهم الآن أن يبيعوا اليورانيوم لشريك اقتصادي آخر.

هذه الإجراءات المتسرعة لن تحسّن الأمور، والرد العسكري ممكن لأن الانقلاب غير الأوراق تماما.

ومن انجمينا، يوضح الصحفي والإعلامي علي فاضل قديركي، لـ"رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية":