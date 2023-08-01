"التواطؤ العسكري"

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في بيان:

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف جميع أشكال "التواطؤ العسكري" مع تايوان.

جيش التحرير الشعبي يولي اهتماما وثيقا بالوضع في مضيق تايوان، ويبقى دائما في حالة تأهب قصوى.

حزمة مساعدات

كان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 345 مليون دولار لتايبيه.

قال في بيان، إن الحزمة تشمل "المواد والخدمات الدفاعية (...) والتعليم والتدريب العسكري".

وفي السنوات الأخيرة، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من مناوراته العسكرية التي تستهدف تايوان، وأرسل طائرات مقاتلة وسفنا حربية للدوران حول الجزيرة.

من جهتها، كثفت الإدارة الحاكمة في تايوان، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية الردع ضد ما تصفه بـ"الغزو الصيني".