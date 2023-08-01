وكتب سوبيانين على تطبيق تيليغرام للتراسل "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات".

وأضاف "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا".

وقال سوبيانين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى قالت وكالة تاس إنه تم إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو مؤقتا.

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.