وقال فولوديمير تيموشكو رئيس شرطة منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إن هجومين وقعا أثناء الليل أحدهما على الكلية والآخر في وسط المدينة.

وأضاف لمحطة تلفزيونية عامة أن شخصا أصيب في وسط المدينة.

وتحدث إيهور تيريخوف رئيس بلدية المدينة عن ثلاثة هجمات.

وكتب تيريخوف على تطبيق تيليجرام للتراسل "دمرت إحدى الطائرات المسيرة طابقين في مبنى سكني للمبيت". وأضاف "اندلع حريق، وتتواجد خدمات الطوارئ في الموقع".

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الجزء العلوي من أحد المباني وتصاعد الدخان منه. وذكرت محطة تلفزيونية أن نصف مبنى الكلية دمر.