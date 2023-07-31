وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.

وكان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.

وأضاف أن "روسيا ليست مدعوة".

ومع ذلك، "لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقمة قليلة" ولم يقدم المسؤول مواعيد لهذه المحادثات، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.