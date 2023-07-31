من هو القائد الجديد؟

وأفادت وسائل إعلامية رسمية بتعيين وانغ هو بين، النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، كقائد جديد للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني.

كما أفادت بتعيين شيوي شي شنغ في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

وحتى انتقاله إلى القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، كان وانغ نائب قائد البحرية منذ عام 2020، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الأركان في البحرية.

وجدير بالإشارة إلى أن وسائل الإعلام الحكومية لم تذكر مكان إعادة تعيين القائد السابق لقوة الصواريخ بجيش التحرير الشعبي الصيني لي يوتشاو، ولم تذكر مكان وجوده في الوقت الحالي.

وحث الرئيس شي الجيش مرارا وتكرارا على تعميق مفاهيم الحرب والتخطيط القتالي لزيادة فرص النصر في القتال الفعلي لحماية سيادة الصين وأراضيها.

وتقول الصين إنها ملتزمة باستراتيجية نووية دفاعية، وتتعهد بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تستخدم الأسلحة النووية أو تهدد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية.

تعيين جاء بعد ملف فساد شائك

تحقِّق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية (CMC)، مع جنرالات في الجيش الصيني بتهم بفساد، بعضهم من مطوّري الترسانة النووية والصاروخية.

حسب صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية التي انفردت بالخبر ونشرته الأحد، فإن الموقوفين عدد من كبار القادة السابقين والحاليين في سلاح الصواريخ التابع للجيش، كما أنهم ذوو نفوذ على الترسانة النووية.

تضيف الصحيفة تفصيلا: