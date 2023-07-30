وقال قائد الشرطة إن الانفجار الذي وقع في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام المعروف بصلاته بالإسلام السياسي، في منطقة باجور، كان "انتحاريا".

وقال الشرطي نظير خان لـ"رويترز": "نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعا للعمال في بلدة خار في باجور، قتل فيه 40 شخصا وأصيب أكثر من 130".

وأضاف أن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة، حيث نقل معظم المصابين.

انهيار وقف إطلاق النار