قتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب أكثر من 130، في تفجير انتحاري وقع أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، الأحد.
وقال قائد الشرطة إن الانفجار الذي وقع في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام المعروف بصلاته بالإسلام السياسي، في منطقة باجور، كان "انتحاريا".
وقال الشرطي نظير خان لـ"رويترز": "نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعا للعمال في بلدة خار في باجور، قتل فيه 40 شخصا وأصيب أكثر من 130".
وأضاف أن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة، حيث نقل معظم المصابين.
انهيار وقف إطلاق النار
- تشهد باكستان تصاعدا للهجمات التي يشنها متشددون منذ العام الماضي، عندما انهار وقف لإطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية وإسلام أباد.
- معظم الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة استهدفت قوات ومنشآت أمنية، لا تجمعات سياسية.
- حركة طالبان الباكستانية موالية لحركة طالبان في أفغانستان، لكنها ليست جزءا منها.
- تقول قوات الأمن إن لدى طالبان الباكستانية ملاذات آمنة في أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان هناك.
- أدانت الحكومة الأفغانية الانفجار في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.
- حركة طالبان الباكستانية ليست الجماعة المتشددة الوحيدة التي نفذت هجمات في المنطقة، إذ يفعل ذلك أيضا فرع محلي من تنظيم "داعش".