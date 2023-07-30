قرارات "إيكواس"

فرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.

تجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

دعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر.

دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته للسلطة.

منح قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.

وجاءت هذه القرارات بعد أن اجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" المكونة من 15 عضوا في قمة طارئة، عقدت في أبوجا في نيجيريا على خلفية الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر.

موقف قادة الانقلاب

وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن: "الهدف من اجتماع "إيكواس" هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".

وأضاف: "نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".