هاجم متظاهرون السفارة الفرنسية في نيامي، الأحد، حسبما أفادت "فرانس برس"، خلال تجمع لمؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.