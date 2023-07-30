وأعلنت وزارة الدفاع الكولومبية في بيان "تسجيل تواجد لعناصر من الجيش الإكوادوري"، في بلدة سان ميغيل بمقاطعة بوتومايو جنوب غربي البلاد، السبت.

وأشارت إلى أن "التوغل وقع خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيير بينيا رئيس بلدية سان ميغيل، قوله إن الجنود المتوغلين أوقفوا 6 من السكان الأصليين لفترة وجيزة.

وشددت الإكوادور على أنها ستحافظ على "علاقات ودية مع السلطات الكولومبية أيا كان الوضع الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب هذه العملية".

وأكد جيش الإكوادور أنه ضبط خلال العملية 20 كيلوغراما من هيدروكلوريد الكوكايين.

وتعد الحدود مع الإكوادور نقطة عبور رئيسية للمخدرات المهربة من كولومبيا، المصنفة وفق الأمم المتحدة أبرز دولة لإنتاج الكوكايين في العالم.