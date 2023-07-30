بعث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتهديد ضمني لقادة الانقلاب في النيجر، في وقت يسود الترقب بشأن اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد.