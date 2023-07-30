بعث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتهديد ضمني لقادة الانقلاب في النيجر، في وقت يسود الترقب بشأن اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد.
تهديد بلينكن
- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم يهدد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للدولة الواقعة في غربي إفريقيا.
- أضاف بلينكن أن استمرار الاتفاقات المتصلة بالمساعدات الأمنية والاقتصادية لنيامي مرهون بالإفراج عن الرئيس بازوم المحتجز حاليا، والاستعادة الفورية للنظام الديمقراطي في النيجر.
مساعدات غربية متوقفة
- علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية للنيجر.
- أضافت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.
- قرر الاتحاد الأوروبي أيضا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر.
- قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: "بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري".
- النيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.
- هي أيضا شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط إفريقيا.
ترقب اجتماع (إيكواس)
- من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا في قمة استثنائية.
- يتوقع أن يفرض المشاركون في القمة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.
- أكد الرئيس النيجري والرئيس الحالي للمجموعة، بولا تينوبو، أن المجموعة ستفعل كل شيء ممكن من أجل الدفاع عن الديمقراطية.
- استبق قادة الانقلاب الاجتماع بمهاجمة المشاركين فيه.
- وقال المجلس العسكري بالنيجر في بيان إن (إيكواس) تسعى للتدخل العسكري في البلاد.