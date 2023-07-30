وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا".

وأضاف أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررتا بشكل طفيف.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد تأخرت بعض رحلات المغادرة والوصول إلى مطار فنوكوفو.

وبدورها أفادت وكالة تاس بأنه تم إغلاق مطار فنكوفو أمام الرحلات المغادرة والقادمة كما تمت إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

كييف تعترف وروسيا تدين

قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الإثنين الماضي، كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه "عمل إرهابي دولي".

هل طورت أوكرانيا برنامج المسيرات السري؟