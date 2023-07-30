وأفاد سانان فونجاكسورن حاكم إقليم ناراتيوات لرويترز بأن المفرقعات انفجرت وأشعلت حريقا في مستودع غير حاصل على تصريح في سوق مونو بمنطقة سو نجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وأضاف "هناك تسعة قتلى الآن، لكن ربما يكون هناك المزيد إذع ُثر على بقايا بشرية مجهولة".

وأوضح سانان أن نحو 115 شخصا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات، مضيفا أن 106 منهم عادوا إلى منازلهم.

وألحق الانفجار بحسب سانان أضرارا بأكثر من 200 منزل يحيطون بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا، وانتقلت أسر يتراوح عددها بين 20و30 للعيش في مأوى.

ووفق حاكم إقليم ناراتيوات فإن "الحريق تحت السيطرة وستحقق الشرطة بدقة في السبب مجددا".