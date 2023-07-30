وقال بوتين ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ:

• إذا كان هناك من يريد أن الصدام مع روسيا فنحن جاهزون ومستعدون لذلك.

• لا أحد يريد صداما مباشرا بين حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية في سوريا، وإذا أراد أي أحد ذلك فنحن مستعدون.

• روسيا قصفت الأماكن التي تم إنتاج طائرات بدون طيار فيها، والتي استهدفت بها كييف جسر القرم.

• وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية.

• القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة.

• أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو 415 دبابة، و1300 مدرعة، وثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية.

• لم نرفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية.

• المبادرة الإفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.

• خلال فترة صفقة الحبوب ذهب أقل من 3 في المئة من إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرا.

• سنبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3-4 أشهر.

• روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة.

• إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.