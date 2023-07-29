وأضافت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.

وقال البيان إن الحكومة الفرنسية دعت إلى عودة "النظام الدستوري" في النيجر، في ظل وجود الرئيس محمد بازوم.

والجمعة اعتبر ماكرون الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري "خطيرا" على منطقة الساحل، في وقت تسعى به دول غربية كبرى للمحافظة على حليف رئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد.

ماذا حدث في النيجر؟