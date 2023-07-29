لم يتوقف القادة العسكريون في إسرائيل عن الحديث عن التداعيات الخطيرة لرفض جنود الاحتياط الخدمة، تعبيرا عن احتجاجهم على التعديلات القضائية التي أقرت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جزءا منها قبل أيام، لكن خبراء مؤيدين ومعارضين للخطوة لا يرون أن هناك تداعيات خطيرة في الوقت الراهن على الأقل.