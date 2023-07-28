وفي أحدث مستجدات الأوضاع في النيجر، أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم الجمعة، تنصيب نفسه رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وأعلنت عواصم غربية عدّة إدانتها للانقلاب في النيجر، وأكدت دعمها للرئيس محمد بازوم، إذ طالبت واشنطن وبرلين وباريس والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه "فورا".

رسالة تحذير

وحدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، موقف واشنطن إزاء تطورات الأوضاع بالنيجر في عدد من النقاط، قائلًا إن:

تطورات الأوضاع في النيجر مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة، ونود التأكيد أن واشنطن تدعم بقوة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، وتدين بأشد العبارات أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وإخلال النظام الدستوري.

ندعو بشدة للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته واحترام سيادة القانون والسلام العام.

قد يؤدي الاستيلاء العسكري على السلطة إلى توقف التعاون الأمني وغير الأمني مع حكومة النيجر، مما يعرض الشراكات الأمنية وغير الأمنية الحالية للخطر.

كما قد يؤدي هذا الاستيلاء إلى تعزيز منظمات المتطرفين العنيفة، وإفشال الاستقرار في النيجر وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي والعنف، علاوة على ذلك، فإن الاستيلاء العسكري سيهدد مكانة النيجر كقائد إقليمي.

نحن وشركاء النيجر في أفريقيا نراقب عن كثب هذا الوضع لتحديد خطواتنا المقبلة.

تؤكد الولايات المتحدة دعمها لجهود القوى الإقليمية في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وترحب ببيانات المجتمع الدولي مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي وحكومات المنطقة والأمم المتحدة التي تؤكد معارضتها لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية.

ماذا حدث في النيجر؟