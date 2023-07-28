وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.

وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".

مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها موسكو لهجمات أو محاولات هجوم بواسطة مسيرات أوكرانية.

كشف سوبيانين، يوم الاثنين الماضي، أن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في موسكو.

الهجوم وقع حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

لم يسفر الهجوم عن أضرار جسيمة أو إصابات.

وتابع قائلا: "تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات من دون طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على العاصمة موسكو".

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

وقالت حسابات روسية على تلغرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع.

وأشارت وسائل إعلام روسية نقلا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.

في أواخر مايو الماضي: