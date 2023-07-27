وفي تسجيل منشور على منصة X (توتير سابقا)، حذر المجلس الوطني لحماية الوطن القوات الفرنسية من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، مشيرا إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي، رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني أن طائرة عسكرية من نوع A400M حطت في مطار نيامي الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأعرب المتحدث عن عدم رضى المجلس عن الخطوة الفرنسية، داعيا باريس إلى الامتثال للإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري إلى حين إشعار آخر.