وأشار غيتس إلى أن الاتجاه بعيدا عن "الوقود الأحفوري" هو أمر مهم، لكنه أكد أن بناء "مستقبل نظيف" قد يعتمد على الصناعات ذات الانبعاثات الكبيرة.

وقال غيتس على حسابه بموقع تويتر: