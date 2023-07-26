وأشار بوتين خلال لقائه بالسيسي إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية "ينفذ حسب الخطة المعتمدة".

وكانت شركة "ترانس ماش" الروسية الرائدة في صناعة القطارات، قد أعلنت أنها ستزود محطة الضبعة النووية للطاقة الكهرذرية في مصر بمحركات خاصة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السيسي: "العلاقات بين روسيا ومصر تعززت خلال السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا".

وأضاف الرئيس الروسي: "حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنة الماضية".

ومن جهته، قال السيسي إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات.

تولي روسيا اهتماما خاصا بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية، والتي تجمعها بها مصالح مشتركة، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة، رغم التحديات الواسعة التي تواجه تلك العلاقات، من بينها المنافسة العميقة مع أطراف ومحاور إقليمية ودولية على الأراضي الأفريقية.

وتسعى روسيا إلى تعميق تعاونها التجاري والاقتصادي مع دول القارة، لكسر حاجز الـ 20 مليار دولار وبلوغ مستويات أعلى تتوافق مع تلك العلاقات.

وقد عبّرت موسكو عن ذلك عملياً من خلال عديد من الفعاليات المشتركة مع دول القارة، فضلاً عن الزيارات والجولات الخارجية لمسؤولين روس خلال الفترات الأخيرة، من بينها مجموعة الجولات التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف، والتي عبر فيها عن ما توليه موسكو من اهتمام بتعزيز تلك العلاقات، في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطات غربية واسعة على وقع الحرب في أوكرانيا.